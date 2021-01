Prozess wegen Axt-Überfall auf fünfköpfige Familie beginnt

Salzgitter. Mit Küchenbeil und Spaltaxt sollen zwei als Paketboten getarnte Männer eine Familie mit vier Kindern in deren Wohnung in Salzgitter überfallen haben.

Die beiden angeblichen Paketboten vor ihrer Tür kommen der vierfachen Mutter seltsam vor: Beide tragen Tücher über dem Gesicht und Handschuhe. Da drängen die beiden Männer schon in ihre Wohnung, einer packt sie am Hals. Kurz darauf zieht einer der beiden eine Spaltaxt und droht der Frau. Ihre vier Kinder im Alter zwischen einem und elf Jahren weinen und schreien vor Angst.

So soll es sich laut Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig am 23. Juli des vergangenen Jahres in einem Wohnblock im Fredenberg in Salzgitter zugetragen haben. Den beiden vermeintlichen Postboten, 31 und 28 Jahre alt, wird ein gemeinschaftlich begangener schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Seit Freitag müssen sie sich deshalb vor dem Landgericht Braunschweig verantworten.

Räuber droht Frau vor den Kindern mit Spaltaxt

Für die Familie ist es ein traumatisches Erlebnis: Immer wieder ruft die Frau um Hilfe, die Nachbarn werden aufmerksam. Das Axt-Duo sucht Geld: Ein Tippgeber soll ihnen gesagt haben, im Schlafzimmer seien 40.000 bis 50.000 Euro Schwarzgeld versteckt. Weil die Mutter nicht aufhört zu schreien und versucht, Hilfe zu holen, droht einer der beiden Angreifer ihr mit einer Spaltaxt. Der andere soll ein Küchenbeil dabeigehabt haben.

Er durchsucht die Wohnung – findet aber nichts von Wert, heißt es in der Anklage, die am Freitag verlesen wurde. Als die Angeklagten bemerkt hätten, dass keine Beute zu machen ist, sollen sie die Wohnung nach einem Gerangel mit der Mutter verlassen haben. Die Beute: zwei Handys im Wert von 200 Euro.

Kampf im Treppenhaus mit herbeigeeiltem Vater

Im Treppenhaus treffen die fliehenden Räuber auf einen zu Hilfe eilenden Nachbarn. Einer der beiden Angeklagten soll ihm einen Faustschlag gegen die Brust versetzt haben. Beide hätten dann Küchenbeil und Axt gezogen, um sich zu wehren.

Auf der Treppe kommt ihnen der mit einer Abschleppstange bewaffnete Vater entgegen. Während des Überfalls hatte es eines der Kinder geschafft, per Videotelefonat einen Hinweis abzusetzen.

Die Anklage schildert einen Kampf im Treppenhaus. Der eine Angeklagte habe den Vater mit dem Küchenbeil attackiert. Der schaffte es offenbar, den Mann mit der Stange am Kopf zu treffen, stürzte aber über das Treppengeländer und flüchtete aus dem Haus. Draußen vor der Tür befindet sich mittlerweile die Polizei. Die zwei dringend tatverdächtigen Männer sitzen seit diesem Tag in Untersuchungshaft.

Gibt es einen Drahtzieher?

Die Beweisaufnahme beginnt Mitte Februar mit einer möglichen Einlassung der Angeklagten, die aus dem Raum Hildesheim stammen. Einer von ihnen soll gegenüber den Ermittlern ausgepackt und gestanden haben. Demzufolge habe ein Dritter sie zu der Wohnung gefahren. Von ihm stamme auch der Tipp.

Ob es diesen mutmaßlichen Drahtzieher tatsächlich gibt und wer es sein könnte, ist noch ungeklärt. Es gibt aber offenbar einen Verdächtigen. Zumindest haben Polizisten aus Hildesheim vor wenigen Tagen zufällig das Fluchtauto gefunden, das seit dem Sommer verschwunden war: Es stand geparkt am Straßenrand. Nun soll es auf verwertbare Spuren untersucht werden.

Für den Prozess sind bislang sechs Verhandlungstage angesetzt. 14 Zeugen werden gehört, ein Sachverständiger soll prüfen, ob einer der Angeklagten durch eine angebliche Drogenproblematik beeinflusst war. Das Urteil ist für Anfang März geplant.