Verein aus Salzgitter will Schülern mit „Lehrstellenfuchs“ helfen

Der Verein Partnerschaft für Lehrstellen (PfL) aus Salzgitter hat zum gerade gestarteten Jahr einen Newsletter ins Leben gerufen, mit dem Schulabgänger regelmäßig über passende Ausbildungsangebote informiert werden sollen. Die Informationen können laut Mitteilung unter anderem über die von vielen Schulen genutzte Online-Plattform IServ verteilt werden.

Salzgitter: Verein weist mit Newsletter auf Möglichkeiten für Schulabgänger hin

„Wegen der Corona-Krise gibt es einerseits viele unbesetzte Ausbildungsplätze und zunehmenden Fachkräftemangel, andererseits finden viele Schulabgänger aus mangelnder Kenntnis über freie Stellen keinen geeigneten Platz“ berichtet der PfL-Vorsitzende Peter Schürmann. Mit dem neuen Newsletter wolle man hier Abhilfe schaffen und Angebot sowie Nachfrage direkt zusammenbringen, um den regionalen Ausbildungsmarkt transparenter zu machen. Schümann: „Nur, wenn wir die Schulabgänger da abholen, wo sie sind, können wir das Problem nicht besetzter Ausbildungsplätze beheben.“

Der PfL-Newsletter soll nun über regionale Ausbildungsplätze informieren und auf aktuelle Angebote aufmerksam machen, dazu kommen auch Bewerbungstipps. „Wo und als was möchtest du ausgebildet werden?“ – diese beiden Fragen werden in der ersten Ausgabe dann auch direkt aufgeworfen. Hilfestellung leistet der „Lehrstellenfuchs“ mit Verweisen auf Stellenausschreibungen, Websites und einen zugehörigen Youtube-Kanal.

Verein PfL aus Salzgitter bietet auch Bewerbungstraining an – Schulleiter sollen informieren

„Gerade in der Corona-Krise möchten wir Schulabgängern praktische, unkomplizierte und schnelle Hilfe geben“, erklärt Jennifer Bülow, bei PfL für das „Projekt Newsletter“ verantwortlich. Zahlreiche Schulleiter in Salzgitter und den Nachbargemeinden würden vom gemeinnützigen Verein nun kontaktiert und darum gebeten, die Newsletter-Infos „in geeigneter Weise“ an ihre angehenden Absolventen weiterzugeben.

Auf die angebotenen Plätze können sich die Jugendlichen dann mit Hilfe des PfL-Teams direkt bewerben, heißt es weiter. Darüber hinaus könnten etwa telefonische Bewerbungsgespräche gemeinsam geübt werden. Weitere Informationen sind unter www.lehrstellenfuchs.de zu finden.

