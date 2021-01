Mehrere Einbrüche in Salzgitter

Salzgitter. Bislang nicht ermittelte Täter sind in Wohnhäuser in Salzgitter eingedrungen. Dabei stahlen sie Wertgegenstände und Bargeld.

Einbrecher haben in mehreren Straßen in Salzgitter am Donnerstag, 21. Januar, zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der erste Einbruch in der Straße Siedlung, der zweite im Gerichtsweg.

Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck

In der Straße Siedlung hebelten die Täter in der Zeit von 13 bis 22.25 Uhr ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Die Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag von etwa 500 Euro, teilt die Polizei mit.

In einem weiteren Fall drangen Täter am gleichen Tag in ein Haus im Gerichtsweg ein. Zwischen 16.50 und 19.30 Uhr brachen der oder die Täter ein Fenster im Obergeschoss des Wohnhauses und gelangten so hinein. Hier erbeuteten die Einbrecher neben Bargeld auch Schmuck, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen, denen ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese melden sich unter (05341) 18970 bei der Polizei.

