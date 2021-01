Impfstart im Helios-Klinikum Salzgitter

Im Helios Klinikum Salzgitter starteten Ende der Woche die Impfungen gegen das Corona-Virus , teilt das Klinikum mit. Insgesamt wurden bei diesem Impfauftakt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums geimpft. Mit den 150 Impfdosen gelang es, dass alle Mitarbeitenden versorgt wurden, die unmittelbar mit Covid-positiven Patienten arbeiten oder in einem Bereich beschäftigt sind, in dem ein Kontakt mit Covid positiven Patienten nicht auszuschließen ist, heißt es in der Pressemitteilung.

Hohe Impfbereitschaft unter Mitarbeitenden

Man freue sich über eine sehr hohe Impfbereitschaft unter unseren Mitarbeitenden, heißt es weiter, und danke allen Beteiligten, insbesondere dem Katastrophenschutz Salzgitter ausdrücklich für die hervorragende Zusammenarbeit. Der Katastrophenschutz führte die Impfungen gemeinsam mit Unterstützung von Klinikpersonal und dem Betriebsarzt durch. "Schon an diesem ersten Impftag ist eine Erleichterung der Mitarbeitenden über den Impfschutz spürbar", heißt es abschließend.

red