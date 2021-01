Am Hilmsegraben in Bleckenstedt stieß nach den Ermittlungen der Polizei ein Busfahrer (57) mit seinem Linienbus am Dienstag gegen 18 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Das Auto wurde dabei beschädigt.

Gesamtschaden: 24.000 Euro

Bei dem Unfall verletzten sich im Bus zwei Fahrgäste leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 24.000 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kam.

red