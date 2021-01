Watenstedt. Die Täter stahlen die Kabel von dem Gelände einer Firma in der Heinrich-Büssing-Straße in Watenstedt.

Diebe stehlen in Watenstedt Kabel für 20.000 Euro

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag, 20. November 2020, zwischen 12.15 und 15.45 Uhr von der Außenfläche eines Firmengeländes in der Heinrich-Büssing-Straße in Watenstedt mehrere hundert Meter Kabel gestohlen und somit einen Schaden von annähernd 20.000 Euro verursacht. Laut Polizei gelangten sie durch ein Zaunelement, das sie öffneten auf das Gelände.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Zum Abtransport könnten die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, denen auffällige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter (05341) 18970.

red