A39 bei Salzgitter: Auto fängt Feuer - schwierige Löscharbeiten

Auf der A39 ging ein PKW in Brand auf.

Westerlinde. Ein Fahrzeug ist kurz vor der Anschlussstelle Westerlinde in Flammen aufgegangen. Der Fahrer reagierte schnell und blieb unverletzt.

In der Nacht zum Mittwoch ist auf der A39 kurz vor der Anschlussstelle Westerlinde ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr Baddeckenstedt bemerkte der Fahrer gegen 22.15 Uhr Brandgeruch und Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Glück im Unglück: Er reagierte schnell und konnte sein Auto frühzeitig verlassen, bevor sich der Brand ausbreitete. Die Feuerwehren konnten einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Schwierige Brandbekämpfung durch Kälte

Aufgrund des Wetters kam es bei der Brandbekämpfung zu Komplikationen, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Löscheinrichtungen vereisten, im Bereich der Einsatzstelle wurde die Fahrbahn spiegelglatt. Für die Löscharbeiten war die A39 in Fahrtrichtung Braunschweig voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Wartjenstedt, Hohenassel und Burgdorf.

red