In Watenstedt hörte der Fahrer Stimmen von der Ladefläche.

Watenstedt. Die Männer sind vermutlich in Tschechien während einer Ruhepause des Fahrers auf die Ladefläche gestiegen. Die Polizei ermittelt.

Männer auf Ladefläche in Watenstedt entdeckt

Drei Männer sind laut Polizei auf der Ladefläche einer Sattelzugmaschine womöglich illegal nach Deutschland eingereist. Der Fahrer hörte am Mittwoch um 17.45 Uhr in der Linke-Hofmann-Busch-Straße in Watenstedt Stimmen von der Ladefläche und alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Polizei ermittelt

Diese entdeckte drei Männer, 21, 23 und 24 Jahre alt, die offensichtlich während einer Ruhepause des Fahrers in Tschechien auf die Ladefläche gestiegen sind.

Die Polizei ermittelt wegen illegaler Einreise und leitete ein Ermittlungsverfahren nach dem Aufenthaltsgesetzt ein. Die Männer wurden einer Landesaufnahmebehörde übergeben.

red