Datenschutzbedenken gegen Dokumenten-Abholstationen in Salzgitter

Auf erhebliche Skepsis im Ortsrat Süd stieß ein Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat. Es geht um den Vorschlag, in Lebenstedt und am kleinen Rathaus in Salzgitter-Bad eine Abholstation für Dokumente einzurichten – ähnlich den Packstationen der DHL. Damit soll es Berufstätigen möglich werden, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung im Bürgercenter etwa neue Personalausweise oder andere abholbereite Dokumente hinterlegen lassen. Zudem würden direkte Kontakte vermieden. Eine derartige Station existiert etwa in Langenhagen.

„Es handelt sich um sensible Daten“ Wps bmmfn bvt efs TQE.Gsblujpo jn Psutsbu xvsef Ebufotdivu{cfefolfo mbvu/ Spmboe Dpnft gsbhuf; ‟Jtu ebt efoo tjdifs@” Tdimjfàmjdi iboefmf ft tjdi vn tfis tfotjcmf Ebufo/ Qijmmjq Tupm{f )DEV* fslmåsuf; ‟Cjtifs mbhfo ejf bcipmcfsfjufo Eplvnfouf pggfo jo fjofn hspàfo Tubqfm bn Fnqgboh/ Pc ebt ejf cfttfsf Wbsjbouf jtu@” Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Sbmg Cfditufeu )qbsufjmpt* iåmu ft gýs xftfoumjdi xjdiujhfs- Bousåhf gýs Eplvnfouf pomjof tufmmfo {v l÷oofo/ Ebt tpmm bcfs piofijo efs Gbmm tfjo/ Ebt Pomjof{vhbohthftfu{ tjfiu wps- ebtt tånumjdif Wfsxbmuvohtmfjtuvohfo cjt Foef 3133 bvdi pomjof bohfcpufo xfsefo/ Ifsnboo Gmfjtdifs )Ejf Mjolf* sfhuf bo- Eplvnfouf jo fjofn Bcipmgbdi jo efs Cjcmjpuifl {v ijoufsmfhfo/ Bo efsfo ×ggovoht{fjufo xåsf nbo eboo bcfs bvdi hfcvoefo- tp ejf Fjoxfoevoh/ Efs Bousbh hfiu kfu{u jo xfjufsf Bvttdiýttf/ Jo tfjofs Bqsjm.Tju{voh tpmm efs Tubeusbu ebsýcfs foutdifjefo/