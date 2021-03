Salzgitteraner können Singender Landschaft Lied komponieren

Das 2019 ins Leben gerufene Netzwerk Singende Landschaft in Trägerschaft des Vereins Braunschweigische Landschaft hat in den vergangenen zwei Jahren unter dem Motto „Raus aus der Dusche, rein in den Chor“ zahlreiche Aktivitäten rund um das Chorsingen im Braunschweiger Land initiiert und unterstützt, heißt es in einer Mitteilung. Mit einem Kompositionswettbewerb soll nun auch 2021 wieder auf das Singen aufmerksam gemacht werden. Gesucht werde ein Lied für die Singende Landschaft mit einem Text, der die (musikalische) Vielfalt des Braunschweiger Landes sowie die Idee des Netzwerkes Singende Landschaft widerspiegele.

Melodie soll eingängig und mitreißend sein

Die Melodie solle eingängig, gut singbar und mitreißend sein. Das Lied solle Freude am Singen vermitteln und für Laien gut ausführbar sein, ohne Profis zu unterfordern. Das Lied oder Teile des Liedes wie beispielsweise ein Refrain sollten eine Erkennungsmelodie oder ein musikalisches Logo für die Singende Landschaft sein.

Einsendeschluss ist am 25. Juli - Teilnehmen darf jeder

Einsendeschluss ist der 25. Juli. Teilnehmen darf jeder, der die Aufgabenstellung erfüllt. Es gebe keine Altersbegrenzung. Auch Gruppenbewerbungen seien möglich (zum Beispiel Komponist und Texter, Schulklassen, Musikkurse, Musikschulen, Chöre etc.). Die Jury vergebe einen Hauptpreis in Höhe von 2000 Euro für das Gewinnerlied. Außerdem werde ein Nachwuchsförderpreis von 500 Euro für Bewerber, die nach 1996 geboren wurden, vergeben.

Infos: www.singendelandschaft.de

red