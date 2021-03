Salzgitter-Geheimnisse: Diesmal geht es um Tierfresken

Tierfresken sind an zwei Mehrfamilienhäusern in Salzgitter zu finden, in diesem Fall ist es ein Mammut.

Salzgitter. Farbige TIerfresken sind an zwei Mehrfamilienhäusern in Salzgitter zu finden. Um diese geht es in der neuen Folge der Salzgitter-Geheimnisse.

Eine neue Folge der Salzgitter-Geheimnisse ist im Youtube-Kanal zu sehen. Die aktuelle Folge 6 (https://youtu.be/JH9TgdynNKY) handelt nach Angaben der Stadtverwaltung von Tierfresken. Zu finden sind diese farbigen Malereien demnach an zwei Mehrfamilienhäusern aus den 1950er-Jahren am Pappelweg und der Reppnerschen Straße in Lebenstedt. Sie zeigen, so die Stadt weiter, Mammut, Fellnashorn und Wildpferd. Die Archäologin Christine Kellner-Depner informiere in dem Beitrag darüber.

1952 erregte Fundstelle der Altsteinzeit Mitteleuropas in Salzgitter Aufsehen

Weiterhin erregte 1952 ein archäologischer Fund im damaligen Abschnitt VI von Lebenstedt weltweit Aufsehen, so die Stadt. Es ist, nach Angaben von Kellner-Depner, eine der wichtigsten Fundstellen der Altsteinzeit Mitteleuropas. Wahrscheinlich stammten die Knochen von einem Neandertaler-Lager, von wo man aus zur Jagd gegangen sei. Datierung: 115.000 bis 12.500 vor Christus.

Im Schloss Salder gibt es eine archäologische Dauerausstellung

Kellner-Depner: „Viele Erkenntnisse verdankt die Wissenschaft diesem Fund und der hervorragenden archäologischen Arbeitsweise, die unter schwierigen Umständen damals durchgeführte wurde.“ In der archäologischen Dauerausstellung des Städtischen Museums Schloss Salder werde diese Arbeit gewürdigt und einige der Funde seien dort ausgestellt. Im Eiszeitgarten stehe außerdem eine zwei Meter hohe Mammut-Plastik und eine Mammut-Fährte sei dort ebenfalls zu entdecken. Insgesamt gebe es 50 Salzgitter-Geheimnisse, jeden Monat eine Episode. Premiere sei immer auf dem Youtube-Kanal der Stadt. Weitere Beiträge folgten.

