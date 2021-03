Lebenstedt. Elektronikartikel haben Unbekannte aus einem PKW gestohlen, der am Gesellensteig in Lebenstedt geparkt war. Schaden: rund 650 Euro.

Unbekannte stehlen in Salzgitter Elektronik aus PKW

Aus einem Auto, das am Gesellensteig in Lebenstedt geparkt war, haben Unbekannte mehrere Elektroartikel gestohlen. Die Tatzeit war nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 16 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr. Wie der oder die Täter in das Fahrzeug gekommen seien, sei ungeklärt.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 650 Euro. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls aus einem PKW eingeleitet worden.

red