Ehrenamtspreis in Salzgitter wird heute verliehen

Die Verleihung unseres Ehrenamtspreises zum „Salzgitteraner des Jahres 2020“ kommt etwas später als geplant – aber wer wusste schon, wie sich eine Pandemie entwickelt? Angesichts der Lage war eine große Veranstaltung mit vielen Gästen, bei der das besondere ehrenamtliche Engagement gewürdigt wird, leider nicht umsetzbar.

Dabei hätten die zwölf Kandidaten eine echte Gala mit Publikum zum Anfassen verdient gehabt. Mehrfach wurde die Veranstaltung verschoben, in der Hoffnung einer persönlichen Begegnung, so es auch im kleineren Personenkreis. Nun soll es nicht länger dauern. Es steht fest, wer Salzgitteraner oder Salzgitteranerin des Jahres 2020 wird, und am heutigen Freitagabend wird der Preis verliehen – in digitaler Form als Videokonferenz, die Sie oben in diesem Artikel verfolgen können. Los geht es um 16.30 Uhr.

Wer die Gewinner sind und wer die vierte Person ist, die den dreieinhalb Kilo schweren, von der Salzgitter Flachstahl gestifteten Wanderpreis unserer Zeitung erhält, erfahren Sie im Anschluss.

Hier noch einmal die Kandidaten im Kurzporträt:

Gisela Hille

Gebhardshagen. Gisela Hille ist die gute Seele beim Verein Glück Auf Gebhardshagen. Mitglieder haben die 71-Jährige für die Wahl zur Salzgitteranerin des Jahres nominiert. „Gisi“ unterstützt den Verein, unabhängig von der Sparte und das seit vielen Jahren. Besonders liegt ihr das Waldschwimmbad am Herzen, für dessen Erhalt sie Geld sammelte. Bei vielen Veranstaltungen ist sie wie selbstverständlich dabei, feuert Sportler an, backt Kuchen und hilft beim Verkauf.

Sabine Dießel

Elbe. Sabine Dießel hat Elan. „Es macht mir Spaß, Verantwortung zu übernehmen“, sagt sie dann. Gleich fünf Ehrenämter übt die 57-Jährige in ihrer Heimatgemeinde Elbe aus – und hat vieles auf die Beine gestellt. In der evangelischen Gemeinde, im Tischtennis-Club „Edelweiß“ trainiert sie die Jugendteams, ist freiwillige Feuerwehrfrau und ist bei den Elber Schützen und Karnevalisten aktiv.

Elisabeth Kolb

Lebenstedt. Elisabeth Kolb leitet die Wärmestube seit zehn Jahren, eine spendenfinanzierte Lebensmittelausgabestelle für Bedürftige in der St.-Joseph-Gemeinde. Bis zu 25 Bedürftige – einige davon obdachlos – holen sich gefüllte Tüten an der Ausgabestelle ab. Als Gründungsmitglied war die frühere Geschäftsfrau schon 1996 dabei.

Patrick Wassmann

Lebenstedt. Patrick Wassmann hat sich die Hilfe von Menschen in schwierigen Lebenslagen auf die Fahne geschrieben. Der 29-Jährige gehört zu den Gründern des Vereins „SuPer Salzgitter“. Dort helfen er und seine Mitstreiter Menschen, die sich in einer schwierigen Phase befinden. Die Probleme sind unterschiedlicher Natur, es geht etwa um Drogen, Alkohol oder starke Verschuldung. „Da ist schon manch hartes Schicksal dabei“, erzählt Wassmann.

Karl-Heinz Peuschel

Salzgitter-Bad. Karl-Heinz Peuschel und das Team von Ehrenamtlichen zeigen Menschen im Repair-Café, wie sie Fahrräder und Haushaltsgeräte reparieren können. Der 88-Jährige hat als Feinmechanikermeister bei der SMAG und Theysohn gearbeitet. Ob Lampen, Plattenspieler oder Nähmaschinen – den 88-Jährigen und seine fünf Mitstreiter kann so schnell nichts schockieren. „Manchmal muss man sich eben etwas hineinfuchsen.“

Hannes Hoffmeister

Lichtenberg. Hannes Hoffmeister (64) ist seit 25 Jahren als ehrenamtlicher Gästeführer auf Burg Lichtenberg unterwegs. Den Kandidaten für den Salzgitteraner des Jahres 2020 reizen dabei besonders die unterschiedlichen Begegnungen. Seit 2018 ist er zudem Mitglied im Vorstand des Fördervereins und hier etwa für Ordnung und Sauberkeit auf dem Burggelände zuständig.

Ingo Kavemann

Salzgitter. 15 Jahre lang hat sich Ingo Kavemann in der Elternarbeit engagiert: 2008 trat er dem Stadtelternrat bei, 2014 übernahm er den Vorsitz. Im November war Schluss für das langjährige Sprachrohr der Eltern: „Wir haben für die lokale Schullandschaft und auf Landesebene fast alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben.“

Mustafa Abacioglu

Salzgitter. Mustafa Abacioglu(52) ist für die Organisation Hasene weltweit im ehrenamtlichen Hilfseinsatz. Länder auf vier Kontinenten hat der 52-Jährige schon bereist – und das keinesfalls als Urlaubsvergnügen, sondern im Einsatz für die Ärmsten der Armen.

Marianne Rühmann-Stolka

Hallendorf. Marianne Rühmann-Stolka ist Hallendorferin durch und durch. Dort engagiert sie sich im Ehrenamt: als „Lese-Oma“ im Kindergarten, als Vorsitzende der Kolping-Familie und für den Förderverein der Heilig-Geist-Kirche. „Der Tag hat manchmal nicht genug Stunden“, sagt sie und lacht.

Alper Durmuş

Salzgitter. Alper Durmuş organisiert Feste der islamischen Gemeinde Millî Görüş (IGMG), zu denen teilweise mehrere tausend Menschen kommen. Sie finden auf dem Gelände des KSV Vahdet Salzgitter statt. Das Kinder- und Familienfest etwa fand zum neunten Mal statt. Mit den Jahren wurden die Feste immer größer.

David Rusch

Salzgitter. David Rusch vom Technischen Hilfswerk (THW) kann mehr als nur schwere Geräte: Der Ortsjugendbeauftragte des THW Salder lehrt Kinder und Jugendlichen viel Wichtiges für das Leben: vom Hochwasserschutz mit Deichbau bis hin zum Brückenbau im Wald.

Marcel Kamphenkel

Haverlah. Der Feuerwehr-Jugendwart von Haverlah entflammt junge Herzen für die Feuerwehr: Marcel Kamphenkel ist auf nationaler und internationaler Ebene engagiert. Er bringt die Jugendfeuerwehr nach New York. Und hat auch sonst noch viel vor mit seinen 30 Mädchen und Jungs.

