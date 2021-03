Salzgitter. Insgesamt 43 Menschen hatten sich zum Feiern getroffen. Selbst nach einem Verweis durch die Polizei ging die Feier in einer anderen Wohnung weiter.

Verlobungsfeier trotz Corona-Beschränkungen in Salzgitter

Eine Verlobungsfeier im großen Stil haben 43 Personen in Salzgitter-Lebenstedt gefeiert. Wie die Polizei berichtet, waren einige der Gäste zur Feier am Samstag in der Schubertstraße sogar aus anderen Bundesländern angereist.

Einen Großteil der Personen hat die Polizei zur Einhaltung der Corona-Beschränkungen der Wohnung verwiesen. Gegen alle anwesenden Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feiernde treffen sich im Kälberanger wieder

10 Personen, die zuvor der Wohnung verwiesen worden waren, trafen sich anschließend in einer Wohnung im Kälberanger. Auch hier wurde gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen. Mehrere Personen wurden der Wohnung verwiesen und es wurden erneut Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

red