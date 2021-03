Lkw verliert Tankanhänger bei Baddeckenstedt

Westerlinde. Bei dem Unfall am Dienstagabend konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben: Im Tank befand sich nur Wasser. Verletzt wurde niemand.

Der Tankanhänger kippte bei dem Unfall Hohenassel und Westerlinde in einen Seitengraben.

Auf der Kreisstraße 57 zwischen Hohenassel und Westerlinde – in der Samtgemeinde Baddeckenstedt – ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Laut der Feuerwehr hatte ein Lastwagenfahrer gegen 19 Uhr die Kontrolle über seinen Gespann verloren – woraufhin ein Tankanhänger in den Seitengraben kippte. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten aber schnell Entwarnung geben: Im Tank befanden sich glücklicherweise nur mehrere tausend Liter Wasser.

Lkw kippt in Seitengraben: Niemand verletzt

Die Wehrleute mussten lediglich Hydrauliköl auffangen, was aufgrund der abgerissenen Deichsel ausgetreten war. Außerdem musste die Einsatzstelle großflächig mit Ölbindemittel gereinigt und die Äste eines umgestürzten Baumes beseitigt werden. „Die Bergung des Anhängers wurde durch das Bauunternehmen selbst durchgeführt. Verletzte wurde bei dem Unfall niemand“, Berichtet Gemeindebrandmeister Christian Harbich. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren aus Hohenassel und Wartjenstedt beendet. Die Polizei übernahm anschließend die weiteren Ermittlungen.

