Hier gibt es in Salzgitter Schnelltest-Einrichtungen

Bürgerinnen und Bürger können sich einmal pro Woche kostenlos mit einem Schnelltest auf Covid-19 testen lassen. Das Gesundheitsamt hat zahlreiche Einrichtungen benannt, wo dies ab sofort in Salzgitter möglich ist. Diese Liste wird auf der Internetseite der Stadt Salzgitter unter www.salzgitter.de/schnelltests ständig aktualisiert.

Übersicht der Einrichtungen: Alte Apotheke Björn Westphal, Frankfurter Straße 56; Annen-Apotheke am Klinikum, Kattowitzer Str. 191a; Apotheke am Eikel, Helenenstraße 68/70; Apotheke am Fredenberg, Gaußstraße 26; Apotheke Am Kreisel, Heckenstraße 10; Apotheke am Schützenplatz, Schützenplatz 1; Apotheke im CityCarree, Albert-Schweitzer-Straße 1; Apotheke im Fischzug, Fischzug 7; Apotheke zu den 3 Rosen, Neißestraße 6; Easy-Apotheke City Lebenstedt, In den Blumentriften 2; Fortuna-Apotheke, Schäferwiese 15; Glückauf-Apotheke, Hardeweg 36; Greif-Apotheke, Friedrich-Ebert-Straße 49; Heilkräuter-Apotheke, Breite Straße 2a; Hütten-Apotheke, Ilschenberg 1; Kranich-Apotheke, Mammutring 5; Land-Apotheke, Harzstraße 35; Linden-Apotheke, Am Sternkamp 4; Löwen-Apotheke, Wiesenstraße 7; Malteser-Apotheke, Bohlweg 61-63; Paracelsus-Apotheke, Chemnitzer Straße 78; Petri-Apotheke, In den Blumentriften 15; Punkt-Apotheke, Schützenplatz 5a; Rats-Apotheke, Chemnitzer Straße 10; Ritter-Apotheke, Burgbergstraße 19; Samariter-Apotheke, Sonnenbergweg 2; Schloß-Apotheke, Goslarsche Straße 50; Sievers’sche Apotheke, Bohlweg 6; Sonnen-Apotheke, Berliner Straße 151; Südstern-Apotheke, Am Schölkegraben 38; Testzentrum: „SAN-Aktiv“ (Im Klinikum Salzgitter), Kattowitzer Straße 191.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bürgerinnen und Bürger, die sich testen lassen möchten, sollten vorher Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen.

red