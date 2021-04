Salzgitter. Der ÖPNV in Salzgitter soll durch die Investition in die neuen Hybrid-Busse umwelt- und klimafreundlicher werden, so die Stadt.

Oberbürgermeister Frank Klingebiel und KVG-Geschäftsführer Axel Gierga nahmen die neuen Busse am Schloss Salder vom Hersteller in Empfang.

Stadt und KVG nehmen vier Hybrid-Busse in Betrieb

Die Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) hat am Dienstag vier Hybrid-Gelenkbusse unter Anwesenheit von Oberbürgermeister Frank Klingebiel auf dem Schlosshof des Museum Schloss Salder in Salzgitter in Betrieb genommen. Dies teilte die Stadt Salzgitter mit. Die Busse werden vorrangig im Stadtverkehr in Salzgitter eingesetzt.

Sie sind mit der modernsten Dieseltechnologie Abgasnorm – 6D ausgestattet und leisten durch weniger CO-Ausstoß einen wichtigen Beitrag zu mehr Klimaschutz, so die Stadt. Axel Gierga, Geschäftsführer der KVG mbH Braunschweig nahm die Fahrzeuge gemeinsam mit Klingebiel entgegen. Oberbürgermeister Klingebiel zeigte sich erfreut über die neuen Fahrzeuge: „Mit kaum einem anderen Verkehrsmittel ist man in unserer Stadt so umweltfreundlich mobil wie mit dem ÖPNV. Dank schadstoffarmer, neuer Mild-Hybrid Dieselbusse und der zukünftig stärkeren Ausrichtung auf Elektromobilität schaffen wir gemeinsam mit der KVG die Grundlagen für einen zukunftsorientierten Stadtverkehr und für ein klimafreundliches Zuhause für unsere Bürgerinnen und Bürger.“

Hybrid-Busse durch Land Niedersachsen gefördert

Auch KVG-Geschäftsführer Axel Gierga betont die Ausrichtung des Unternehmens hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz: „Unsere Busflotte weist eine Reihe von Systemvorteilen auf, die sich positiv auf die Umweltbilanz auswirken. Mit unserem Fokus auf moderne Antriebstechnologien leisten wir unseren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 2030 im Verkehrssektor.“. Die KVG finanzierte den Kauf der Busse mittels der Förderung des Landes Niedersachsen in Höhe von 480.000 Euro und der Investitionen ihrer Gesellschafter.

Die Busse verfügen über eine intelligentes Energiemanagement. Die Hauptkomponente ist ein robuster und verschleißfreier Elektromotor, der als Generator dient. Dieser Generator wandelt die anfallende Rückgewinnungsenergie beim Bremsprozess sofort in elektrische Energie um. Diese elektrische Energie wird gespeichert und sowohl für die Versorgung des Bordnetzes genutzt, als auch während der Fahrt, so dass der Dieselmotor weniger Energie generieren muss. Neben dem Kraftstoffverbrauch reduzieren sich auch Schadstoffausstoß und Geräuschemissionen. Die Stop-Start-Funktion macht die Hybridtechnologie für die Fahrgäste dadurch erlebbar, dass der Dieselmotor an Haltestellen und roten Ampeln automatisch abgeschaltet wird.

140 Passagiere passen in einen Bus

In den 18 Meter langen Bussen können bis zu 140 Personen befördert werden. An Tür zwei gibt es eine mechanische Klapprampe, zudem sind die stufenlosen Einstiege niedrig, so dass auch ältere Menschen den Bus einfach betreten können. Auch für Kinderwagen und Rollstuhl ist genügend Platz vorgesehen. Alle Busse sind mit einer elektrischen Klimaanlage ausgestattet und verfügen über eine Motorleistung von 243 Kilowatt beziehungsweise 320 PS.

red