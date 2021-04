Salzgitteranerin musiziert sich mit Duo-Partner auf Platz zwei

Ein schöner Erfolg für zwei Jugendliche und für die Musikschule Salzgitter: Die 13-jährige Evelin Wollny aus Salzgitter hat mit ihrem Duo-Partner Danny Januskievic (14) aus Bad Salzdetfurth beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Landesebene einen zweiten Preis in der Altersgruppe III (Jahrgänge 2007/2008) erreicht. Die beiden waren in der Kategorie Duo-Wertung/Klavier und Streichinstrument erfolgreich, wie die Stadt mitteilt.

Diese Wertung finde nur alle drei Jahre statt. „Jugend musiziert“, so die Verwaltung, ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands für das instrumentale und vokale Musizieren von Jugendlichen.

Beide spielen seit sechs Jahren ihr Instrument

Die Teilnahme sei ein Erlebnis, das ein intensives Proben voraussetze. Seit sechs Jahren spielten Evelin Wollny und Danny Januskievic ihr Instrument. Evelin werde seit zwei Jahren von Sabine Petter, Leiterin der Musikschule Salzgitter, unterrichtet und spiele im Orchester der Musikschule. Danny sei Schüler von Ulrich Petter und spiele in einer Band der Musikschule Hildesheim. Als musikalisches Duo sei es für die beiden eine Premiere gewesen.

Proben waren nur selten möglich

In der aktuellen Situation hätten sie nur wenige Male zusammen proben können. Die Vorbereitung habe zunächst im virtuellen Einzelunterricht stattgefunden, bevor dann unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln geprobt worden sei. „Unter diesen sehr eingeschränkten Bedingungen zu guten Ergebnissen zu kommen, ist eine Herausforderung“, wird Sabine Petter in der Mitteilung zitiert. Nun sei in diesem Jahr das Vorspielen vor der Jury per Video übertragen worden.

Dies sei dann zweimal bewertet worden: einmal aus Sicht des Regionalausschusses und ein zweites Mal aus Sicht der Landesjury. Das habe für alle Beteiligten Vor- und Nachteile: Zum einen könne man so oft aufnehmen wie man wolle, zum anderen könne die Jury jede Aufnahme öfter hören, aber der Live-Eindruck falle weg. Sabine Petter freue sich umso mehr über den zweiten Preis der beiden. „Das ist ein besonderer Erfolg für Evelin und Danny und für unsere Musikschule“, betont sie.

Jugendliche bieten zwei klassische Stücke

Die Jugendlichen waren laut Stadt in der Kategorie Duo Wertung/Klavier und Streichinstrument mit folgenden Stücken erfolgreich: Alexander Glasunow (1865-1936), Elegie op.44 in g-moll, und Carl Stamitz (1745-1801), Sonate in B-Dur Allegro. Die erfolgreichen Nachwuchsmusiker hätten schon mehrfach bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. Umso größer sei unter den aktuellen Bedingungen die Freude über die Platzierung.

„Ich wollte mir trotz Corona ein Ziel setzen und etwas erreichen und auch einmal mit Gleichaltrigen zusammenspielen“, wird Evelin zitiert, während Danny mitgemacht habe, weil er sich jedes Jahr an dem Wettbewerb beteilige. Natürlich fehle beiden die Rückmeldung der Jury, der Vergleich mit anderen und die besondere Atmosphäre eines Wettbewerbs.

Zwar sei nicht sicher, ob es in diesem Jahr ein Preisträger-Konzert geben werde, doch die Auszeichnung sei ein schöner Erfolg und damit auch Motivation für das weitere Üben.

Ein Ausschnitt des Auftritts des Duos ist auf der Internetseite der Musikschule zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=uoFYYsfdIjo

red