Polizei entdeckt in Salzgitteraner Wohnung Cannabis-Plantage

Lebenstedt. Ein Zufallsfund ist der Polizei am Mittwochmorgen in einer Wohnung in Lebenstedt gelungen. Ein 31-Jähriger soll hier Cannabis gezüchtet haben.

Die Polizei hat in Salzgitter in einer Wohnung eine Cannabis-Plantage entdeckt. (Symbolbild)

Aufgrund eines gemeldeten Wasserschadens am Mittwoch gegen 8.25 Uhr ist im Beisein der Polizei die Tür einer Wohnung an der Straße An der Windmühle geöffnet worden. Dabei, so die Polizei, sei eine Indoor-Cannabisplantage bei dem 31 Jahre alten Mieter entdeckt worden.

Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Pflanzen sowie Zubehör seien sichergestellt worden. Ermittelt werde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red