Der Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens ist am Freitag in Salzgitter Opfer eines dreisten Diebstahls geworden (Symbolbild).

Fahrzeug eines Werttransportunternehmens in Salzgitter gestohlen

Der Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens ist am Freitag in Salzgitter Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Wie die Polizei am Samstag berichtet, musste der 19-Jährige gegen 21.45 Uhr auf der Gustav-Hagemann-Straße halten, um eine auf der Straße liegende Barke aus dem Weg zu räumen – und plötzlich war das beladene Firmenfahrzeug verschwunden.

Täter stehlen Ladung und verwischen Spuren

„Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der entwendete Transporter in einem nahegelegenen Feldweg festgestellt werden“, berichtet die Polizei. Die Ladung war allerdings verschwunden. Außerdem entleerten die unbekannten Täter einen Feuerlöscher im Fahrerhaus, um Spuren zu verwischen. Die Polizei bittet nun Zeugen oder Menschen, die Hiweise zu der Tat geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

feu