Polizei sucht nach Einbruch in Flachstöckheim Zeugen

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben in Flachstöckheim, An der Freilichtbühne, im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21. April, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 22. April, 11.15 Uhr, in eine Wohnung eingedrungen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen, so die Polizei weiter. Es sei Schaden in Höhe von 500 EUR entstanden. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen melden sich unter (05341) 18970.

