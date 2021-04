Corona-Gebote: Polizei meldet viele Verstöße in Salzgitter

In Thiede und Salzgitter-Bad haben Bewohner gegen Corona-Regeln verstoßen, berichtet die Polizei. Am Samstagabend entdeckte die Polizei in Thiede auf einem Hinterhof an der Ahornstraße neun Personen aus mehreren Haushalten. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete mehrere. Die Polizei stellte jedoch bei vier Leuten die Personalien fest und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Personen treffen sich ohne Masken

Weitere Verstöße stellten die Beamten gegen 19 Uhr an einem Einkaufszentrum in Thiede am Dr.-Wilhelm-Höck-Ring fest. Eine sechsköpfige Personengruppe konnte auf engstem Raum festgestellt werden. Sie zeigten sich gegenüber der Polizei uneinsichtig, wie diese berichtet. Da die Angetroffenen keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatten, leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am Montag gegen 0.10 Uhr wurde die Polizei nach Salzgitter-Bad in die Siegfriedstraße gerufen. In einem kleinen Raum konnten neun Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt werden. Auch in diesem Fall wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem sprachen die Beamten Platzverweise aus.

red