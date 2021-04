Zwei Audi in Lichtenberg gestohlen

Die Polizei berichtet über zwei entwendete Fahrzeuge in Lichtenberg. Ein Audi A4 verschwand am Montag zwischen 1.45 und 4 Uhr, er war an der Straße Unter der Burg abgestellt. An der Heerstraße wurde ein Audi A6 zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, gestohlen. Beide standen vor Wohnhäusern. Die Diebe verursachten einen Schaden von mindestens 52.000 Euro. Zur Tatausführung können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red