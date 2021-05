Einer der kunstvoll bemalten Stromverteilerkästen in Steterburg.

Zu Fuß vorbei an bemalten Steterburger Stromverteilerkästen

Der Tag der Städtebauförderung findet bundesweit am Samstag, 8. Mai, mit verschiedenen Aktionen und Projekten statt. In Steterburg steht das erste große Gemeinschaftsprojekt auf besondere Weise im Mittelpunkt: Mit dem im Quartier verteilten Flyer „Steterburg wird bunt“ können sich die Menschen auf kunstvolle Spurensuche begeben. Das Referat für Soziale Stadt und Stadtumbau der Stadt Salzgitter sowie das Quartiersmanagement Steterburg laden zu einem kunstvollen Spaziergang durch das Quartier ein, so die Stadt.

Dafür werden in der ersten Maiwoche rund 2000 Flyer „Steterburg wird bunt“ an die Steterburgerinnen und Steterburger verteilt. Auf dem Flyer sind alle 22 Stromverteilerkästen aufgeführt, die im vergangenen Jahr dank der Initiative von Nicole Brito de la Cruz entstanden sind. Die Künstlerin hatte dem Sanierungsbeirat dieses Kunstprojekt mit und für die Menschen im Quartier vorgeschlagen, das einstimmig beschlossen wurde. 60 große und kleine Künstler wollten mitmachen und malten unter Anleitung der ehrenamtlich tätigen Künstlerin.

Viele Hingucker sind mittlerweile in Steterburg verteilt

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Comicfiguren, Ritter, Tiere, Kinder und vieles andere mehr leuchten jetzt im Quartier verteilt an verschiedenen Standorten. Schöne Hingucker, die Freude machen und so begeistern, dass das Projekt in anderen Stadtteilen ebenfalls umgesetzt werden soll.

„Die Resonanz für das erste Projekt mit Bürgerbeteiligung, das aus dem Verfügungsfonds finanziert wurde, war sehr groß. Das zeigt die Verbundenheit der Steterburgerinnen und Steterburger mit ihrem Quartier“, sagt Michael Tacke, Stadtrat für Bauen, Stadtplanung, Stadtentwicklung und Umwelt. Über den Verfügungsfonds können weitere Projekte im Quartier beantragt werden. „Alle sind eingeladen, Projekte für die Menschen im Quartier vorzuschlagen“, so Tacke.

Stadt blickt positiv auf die Umsetzungen aus dem Förderprogramm

Neben dem bürgerschaftlichen Engagement sei über das Städtebauförderprogramm viel Positives in und für Steterburg entstanden wie beispielsweise der Landrattenspielplatz, die Baumpflanzungen in der Danziger Straße und der Rückbau am Brotweg für eine neue Kita.

Wer Fragen rund um die Projekte hat, kann sich unter wenden an die Quartiersmanagerinnen Diana Graf und Sabine Naats unter (05341) 8879201.

red