Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, in Salzgitter-Bad, An den Beekgärten, mit einem Spray mehrere Wörter in schwarzer Farbe an eine Hauswand gesprüht.

Die Farbe lässt sich nicht entfernen

Wie die Polizei berichtet, lässt sich „die Farbe mit einem normalen Putzmitteln nicht entfernen“. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bei der Polizei in Salzgitter unter (05341) 825-0.

red