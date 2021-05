Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter baut Gefäßchirurgie aus

Salzgitter. Das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter baut sein Leistungsspektrum aus: Seit März wird der Schwerpunkt Gefäßchirurgie erweitert.

Die Chirurgische Abteilung des St.-Elisabeth-Krankenhauses Salzgitter erweitert ihr medizinisches Spektrum: Seit März wird der Schwerpunkt Gefäßchirurgie ausgebaut und um die Teilgebietsbezeichnung Phlebologie ergänzt. Die Schwerpunktleitung übernimmt Facharzt Ahmad Zahed Keitou, der die gefäßchirurgische und phlebologische Expertise im Krankenhaus mit Begeisterung und auf hohem medizinischen Qualitätsniveau weiterentwickeln möchte, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung.

Spezialgebiet ist die operative Behandlung

Spezialgebiet der neuen Abteilung ist demnach die operative Behandlung verschiedener Gefäßerkrankungen. Verengungen, Verkalkungen oder gar Verschlüsse von Blutgefäßen, insbesondere der Schlagader, könnten unter anderem Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Lungenembolien zur Folge haben und sollten deshalb unbedingt behandelt werden, so das Krankenhaus. Der Schwerpunkt Gefäßchirurgie habe sich auf die operative Behandlung dieser Erkrankungen spezialisiert. So könnten zum Beispiel Engstellen und Verschlüsse der Becken- und Beinschlagadern, wie sie bei der sogenannten „Schaufensterkrankheit“ aufträten, in einer minimalinvasiven, endovaskulären Operation wiedereröffnet werden – das heißt, einer Operation ohne große Schnitte.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bypassverfahren gehören zum Leistungsspektrum

Auch Bypassverfahren an Bauch- und Beinschlagadern gehörten zum Leistungsspektrum der Gefäßchirurgie. Ein besonderer Schwerpunkt sei die Entfernung von Verkalkungen und Verengungen der Halsschlagader als Schlaganfallprophylaxe. Diese Operation könne in örtlicher Betäubung erfolgen, wovon vor allem herzkranke Patienten profitierten, für die eine Operation unter Vollnarkose immer ein gewisses Risiko darstelle. Zu den weiteren Leistungen der Gefäßchirurgie zählen laut Mitteilung die Behandlung von Blutgerinnseln, die operative Entfernung von Krampfadern, die Therapie des diabetischen Fußsyndroms sowie das Legen von Shunts für Dialysepatienten und von zentralen Kathetern.

Auch Aneurysmen werden gemeinsam mit Partner-Häusern operiert

In Zusammenarbeit mit Partner-Krankenhäusern könnten zudem Aussackungen der Gefäßwand, sogenannte Aneurysmen, operiert werden. Bei allen Behandlungen und Operationen stünden die persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Patienten sowie die Minimierung jeglicher Operationsrisiken an erster Stelle. Für jeden Patienten werde deshalb bereits beim ersten Gespräch ein individuelles Therapiekonzept erstellt. Ziel jeder Behandlung sei ein lang anhaltender Therapieerfolg sowie die Verbesserung beziehungsweise der Erhalt der Lebensqualität.

red