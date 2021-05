Burgdorf. Aus einem Rohbau haben Unbekannte Werkzeug gestohlen und eine Tür beschädigt. Tatort war die Straße Specken in Berel.

Diebstahl Werkzeug Diebe stehlen in Berel Werkzeug aus Rohbau

Unbekannte haben aus einem Rohbau an der Straße Specken in Berel hochwertige Werkzeuge gestohlen. Zudem sei eine Tür beschädigt worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr.

Rohbau darf nicht betreten werden

Zwar sei der Rohbau frei zugänglich, dürfe aber nicht betreten werden, so die Polizei. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht machen. Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Baddeckenstedt in Verbindung zu setzen: (05345) 928690.

red