Angler aus der ganzen Region räumen an ihren Gewässern auf

Lebenstedt. Am 17. Juli ist Catch&Clean-Day. Es werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. In Salzgitter gehen Mitglieder des ASV Fuhsetal an den Start.

Es wird aufgeräumt. Unrat und Müll werden am Ufer und im Wasser des Salzgittersees aufgespürt und entsorgt. Auch die Mitglieder des ASV Fuhsetal werden dabei sein, wenn sich am Catch&Clean-Day, der am Samstag, 17. Juli, stattfindet, niedersachsenweit alle Anglerinnen und Angler auf die Jagd nach dem vollsten Müllsack machen. ASV-Vorsitzender Marcus Kiefer rührt dieser Tage mächtig die Werbetrommel. „Wer Fische fangen kann, der soll nicht nur seinen eigenen Müll mitnehmen, sondern am Wasser auch gleich ein bisschen aufräumen“, sagt er.

50 Angelvereine aus Niedersachsen sind dabei

Insgesamt ziehen die Mitglieder von 50 niedersächsischen Angelvereinen zur Gewässersäuberung los, um ihre Seen, Teiche, Flüsse und Kanäle von Unrat zu befreien. Diese Aufgabe ist für die Petrijünger alles andere als neu, aber in diesem Jahr ist alles anders: Die zumeist vereinsintern veranstaltete Aktion soll erstmalig gebündelt und öffentlich vom Harz bis an die Nordsee stattfinden.

Landesverband und Mitstreiter organisieren

Ideengeber und Organisator ist der Anglerverband Niedersachsen (AVN) in Kooperation mit zwei frustrierten Anglern: Niclas Benna und Kai Behme aus dem Kreis Gifhorn fischen immer häufiger Verpackungsmüll, Flaschen und Schrott aus ihrem Angelgewässer, so dass sie kurzerhand den Instagram-Kanal „@catchandclean“ (fangen und säubern) gründeten. Dort sollen nun nicht nur die gefangenen Fische gepostet werden, sondern auch der gefundene Abfall.

Müllsäcke werden gespendet

Der Müllbeutelhersteller Perly stellt für die niedersachsenweite Aktion extra 35.000 klimaneutral produzierte Recycling-Müllbeutel zur Verfügung. Ebenfalls unterstützen diverse Anbieter von Angelzubehör die Aufräumaktion mit Gewinnpaketen. Der ASV Fuhsetal geht an dem Samstagvormittag stellvertretend für mehr als 30.000 niedersächsische Anglerinnen und Angler mit einer Pflegekolonne ans Wasser. Ob die Aktiven eines der Gewinnpakete oder gar den angekündigten Catch&Clean-Wanderpokal gewinnen werden, ist für die ehrenamtlichen Helfer zweitrangig. „Wichtiger sind uns saubere Gewässer und eine gesunde Natur“, so Kiefer. Mitstreiter und Helfer sind gern gesehen.

lei

