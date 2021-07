Salzgitter. Die Polizei in Salzgitter hatte es am Montag mit mehreren Verkehrsvergehen zu tun. Ein Unfallverursacher flüchtete und wird noch gesucht.

Kontrollen in Salzgitter Falscher Führerschein, Alkohol und Unfallflucht in Salzgitter

Mit gefälschtem Führerschein und womöglich unter Drogen war am Montag ein 32-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad unterwegs. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierte sie den Mann um 17.20 Uhr. Die Beamten überprüften die ausgehändigten Dokumente und stellten fest, dass der Führerschein des Mannes gefälscht und er somit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem habe bei dem Mann der Verdacht bestanden, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Anhaltspunkte hätten darauf hingedeutet. Dem 32-Jährigen musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden, und die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.

57-Jähriger muss zur Blutprobe

Ein Betrunkener wurde am Montagvormittag in Lebenstedt aus dem Verkehr gezogen. Laut Mitteilung der Polizei wurde der 57-jährige Autofahrer gegen 10 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Westfalenstraße angehalten. Dabei stellten die Beamten eine Beeinflussung mit Alkohol fest. Sie boten ihm einen Atemalkoholtest an – dazu war er aber nicht in der Lage. Daraufhin veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Fahrer zwingt Lkw-Fahrer zum scharfen Bremsen

Bei einem gefährlichen Überholvorgang wurden am Montag, 10.05 Uhr, in Salzgitter-Bad auf der Bundesstraße 6 ein Lkw und eine Leitplanke beschädigt. Laut Polizei scherte der Fahrer eines weißen Skoda Roomster nach dem Überholen derart knapp vor einem Lkw wieder ein, dass dieser stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei geriet der Lkw gegen eine Leitplanke und ein Hinweisschild und verursachte einen Schaden. Der Verursacher verschwand von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

red

