Farbschmiererei Verkehrsschild und IGS-Gebäude in Salzgitter beschmiert

Die Polizei fahndet nach Verursachern von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Salzgitter.

Salzgitter. An zwei Stellen in Salzgitter waren Farbschmierer unterwegs. In Hohenrode wurde ein Schild unkenntlich gemacht, das auf Tempo 70 hinweist.