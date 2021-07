Kontrollen in den Sommerferien

Besonders am Salzgittersee will der Ordnungsdienst zum Beginn der Schulferien mehr kontrollieren.

Salzgitter. Der Ordnungsdienst will in bekannten Örtlichkeiten mehr kontrollieren. Verstärkte Polizeipräsenz soll es in der Stadt aber nicht geben.