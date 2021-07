Polizei in Salzgitter

Polizei in Salzgitter Diebe heben in Salzgitter Geld mit gestohlenen EC-Karten ab

Die Polizei macht auf eine erhöhte Zahl von Trick- und Taschendiebstählen nach einem bargeldlosen Einkauf in Salzgitter aufmerksam. Nach Angaben der Beamten bezahlen die Geschädigten bargeldlos an der Kasse und werden beim Eingeben der Pin beobachtet. Anschließend stehlen die Täter die benutzten EC-Karten und heben damit innerhalb kürzester Zeit mehrfach viel Geld von den Konten der Opfer.

Die Polizei rät: Bei der Eingabe der Pin immer darauf achten, dass diese nicht ausgespäht werden kann (bei Eingabe Ziffernfeld abdecken), die Karte danach sorgfältig zu verstauen, die Geldbörse nie aus den Augen zu lassen und Taschen und Geldbörse immer nur gesichert tragen. Da Trickdiebe ihre Opfer ablenken und unbemerkt die Geldbörse oder EC-/Kreditkarte entwenden würden, bittet die Polizei, sich niemals ablenken zu lassen und gleichzeitig den Zugriff auf geöffnete Geldbörsen zu verhindern. Ferner sollten die Handtasche oder der Rucksack niemals in den Einkaufswagen gelegt und die Pin-Nummer niemals mitgenommen werden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte stehlen grünes Trekkingrad von Lebenstedter Bahnhof

Bislang Unbekannte haben am Dienstag zwischen 13.15 und 19.45 Uhr ein am Bahnhof in Lebenstedt abgestelltes Fahrrad gestohlen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um ein grünes Trekkingrad der Marke Bulls. Hinweise: (05341) 18970.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de