Verkehrsunfall bei Hohenrode: Motorradfahrer tödlich verletzt

Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Goslar ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der „Upener Kreuzung“ zwischen der B248 und der K34 bei Hohenrode tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr laut Polizeimitteilung aus Richtung Upen (Liebenburg) kommend auf der Kreisstraße und wollte die Bundesstraße an genannter Stelle queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 76-Jährigen aus Salzgitter, der hier Vorfahrt hatte.

Verkehrsunfall bei Hohenrode: Motorradfahrer starb, Autoinsassen schwer verletzt

Beide Fahrzeuge kamen, so heißt es weiter, nach der Kollision auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Biker erlitt tödliche Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahem noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer sowie seine 62 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw wie auch dem Motorrad entstand zudem ein erheblicher Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen sperrten die Einsatzkräfte den Kreuzungsbereich zeitweise. Vor Ort waren Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, ein Abschlepp- und ein Bestattungsunternehmen sowie ein Sachverständiger zur Feststellung der Unfallursache, heißt es abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de