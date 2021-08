Engländer verabschieden sich in Salzgitter von einem Freund

Nach einer Pause von mehreren Jahren, auch coronabedingt, sind sie wieder in Salzgitter: David und Philomena Bradshaw aus Milton bei Cambridge. David und Salzgitter, das ist eine lange Geschichte, die 1971 begann, als der 18-Jährige im Rahmen eines Schüleraustausches mit der Partnerstadt Swindon zum ersten Mal nach Salzgitter kam. Er schloss Freundschaft mit seiner Gastmutter Gertrud Schuhmacher und ihrem Sohn Berndt. Dessen Freund Hubert Pfeiffer war mit von der Partie, als das Trio junger Männer Salzgitter unsicher machte, wobei die Diskothek Blubber keine unbedeutende Rolle spielte.

Verbindung schloss dann auch die Familien mit ein

Die Verbindung dauerte an und schloss auch die Freundinnen und späteren Ehefrauen sowie die wachsenden Familien ein. Man besuchte sich häufig in Swindon und Salzgitter, stand Pate bei dem Nachwuchs und blieb über die Jahre verbunden. Diesmal waren die Bradshaws in trauriger Mission unterwegs: Statt ein halbes Jahrhundert gelebter Partnerschaft mit seinem Freund Hubert Pfeiffer zu feiern, mussten Phil und er Abschied nehmen, denn Huberts Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends, auch durch seine schwere Parkinsonerkrankung. Sie besuchten ihn jeden Tag in seinem Pflegeheim, am vierten und letzten Tag ihres Aufenthalts in Salzgitter starb Hupsi, wie die Freunde ihn nannten.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Trauerfeier wurde die langjährige Freundschaft gewürdigt

Zur Beerdigung kamen sie noch einmal nach Salzgitter zurück. Sie nahmen gemeinsam mit Hupsis geschiedener Frau Petra und seinen Kindern Lara und Dario Abschied von dem Freund.

Bei der Trauerfeier würdigte David in seiner Rede die langjährige Freundschaft mit dem Gestorbenen und die vielfältigen Verbindungen zwischen den Familien von Hupsi Pfeiffer, Bernd Schuhmacher und ihm – ein halbes Jahrhundert gelebter deutsch-englischer Partnerschaft.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de