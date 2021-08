Umweltschützer verstärken Kampagne gegen Schacht Konrad

Atomkraftgegner verstärken ihre Kampagne gegen das geplante Endlagers Schacht Konrad. Am Samstag (21. August) sollen dafür bundesweit an zahlreichen Atomstandorten Unterschriften gesammelt werden, teilte die Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad mit.

Am 29. Mai hatten Umweltverbände beim niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) den Antrag eingereicht, die 2002 erteilte Genehmigung für Schacht Konrad zurückzuziehen oder zu widerrufen. Um den Minister „in seiner Entscheidung zu bestärken“, will die Arbeitsgemeinschaft am 4. September die bis dahin gesammelten Unterschriften an Lies übergeben.

Radioaktiver Abfall soll trotz Wasser im Schacht Konrad eingelagert werden

Schacht Konrad sei technisch schon 2002 nicht geeignet gewesen, um radioaktive Abfälle aufzunehmen, und entspreche heute erst recht weder dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik noch den geltenden Endlagerbedingungen, erklärte die Arbeitsgemeinschaft. So sei trotz aller negativen Erfahrungen aus der Asse bei Schacht Konrad keine Rückholbarkeit der Abfälle vorgesehen. In das Bergwerk laufe heute schon täglich mehr Wasser als in die Asse.

Das frühere Eisenerzbergwerk Konrad wird zurzeit zum Bundesendlager für schwach und mittelradioaktiven Abfälle umgebaut. Es soll 2027 betriebsbereit sein und insgesamt bis zu 303.000 Kubikmeter Atommüll aufnehmen. In dem komplexen Genehmigungsverfahren für Konrad ist der Bund der Antragsteller und das Land Niedersachsen die Genehmigungsbehörde.

