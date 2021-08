Salzgitter. In einem Fall ermittelt die Polizei nach einem Diebstahl in einem Geschäft, im zweiten geht es um einen Einbruch in einen Betrieb.

Zeugen gesucht Dieb schubst Zeugen in Salzgitter in Einkaufsmarktregal

In zwei Fällen sucht die Polizei Salzgitter Zeugen, im ersten Fall nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag, 17. August, etwa 19 Uhr, in einem Geschäft in Lebenstedt, In den Blumentriften. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe ein bislang nicht ermittelter Täter einem Regal Parfüm entnommen und in seine Tasche gesteckt. Anschließend habe er das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein aufmerksamer Zeuge habe die Tat beobachtet und daraufhin den Mann angesprochen.

Er und der Zeuge seien in das Geschäft zurückgegangen. Dort habe schließlich der Unbekannte den 33-jährigen Zeugen in ein Regal geschubst und sei schließlich mit der Beute geflüchtet. Der Zeuge sei leicht verletzt worden. Der Sachschaden betrage zirka 75 Euro.

Die Beschreibungen des Täters

Die Täterbekleidung: schwarzes Cap, medizinische Maske, graues Hemd/Pullover, grau-weiß-schwarze Weste, beigefarbene Hose und braune Schuhen. Der Mann habe während der Tat einen schwarzen Stoffbeutel mit der erkennbaren Aufschrift „I’ll Bag“ dabei gehabt sowie eine Adidas-Umhängetasche getragen.

Die Täterbeschreibung: etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze Haare, Bartträger, Brillenträger. Die Fahndung nach dem Mann sei bisher erfolglos verlaufen

Geräte aus einem Container gestohlen

Im zweiten Fall drangen bislang nicht ermittelte Täter in einen Gewerbebetrieb ein – in Salzgitter-Bad an der Wiesenstraße auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen Montag, 16. August, 16.10 Uhr, und Dienstag, 17. August, 6.20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die unbekannten Täter in einen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten Container ein. Nachdem ein Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet wurde, konnten aus dem Inneren mehrere Kabeltrommeln und ein elektrisches Baugerät entwendet werden, so die Polizei. Es sei ein Schaden von zirka 700 Euro entstanden.

Zeugenhinweise gehen in beiden Fällen an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

