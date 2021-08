Gebhardshagen. Auf der K12 in Salzgitter ereignete sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall mit zwei Fahrzeugen. Die Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfall Nord-Süd-Straße Diebesstieg in Salzgitter am 24. August

Unfall mit Verletzten Verkehrsunfall in Salzgitter – zwei Personen schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagabend, 24. August, auf der Kreisstraße 12 an der Kreuzung Diebesstieg. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Personen schwer verletzt. Bei dem Unfall wurde ein VW Passat, in dem sich eine 20-jährige Fahrerin befand, über einen Feldweg geschleudert. Der 60-jährige Fahrer des weißen BMW überfuhr nach Angaben der Beamten ein Verkehrszeichen und kam hinter der Ampel im Kreuzungsbereich zum stehen.

Beide Fahrer schwer verletzt im Krankenhaus

Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Fabian Abt, berichtet, wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Salder gegen 21.52 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Zwar waren die allein in ihren Fahrzeugen aufgefundenen Fahrer nicht eingeklemmt, aber erheblich verletzt. Beide mussten mittels Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert werden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus der Region:

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aus Fahrtrichtung Lebenstedt sowie Salder staute es sich auf mindestens einen Kilometer.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen derzeit an. Die Ampelanlage an der Kreuzung ist seit mehreren Tagen nicht in Betrieb. Die Kreuzung Diebesstieg gilt als Unfallschwerpunkt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de