Konzert am 29. August Ringelheim: Spielmannszug kann nun „wieder auf die Pauke hauen“

Der Ringelhimer Spielmannszug probt schon fleißig für das Konzert am Sonntag, 29. August, in (oder vor) St. Abdon und Sennen.

Ringelheim. Am 29. August steht in (oder vor) St. Abdon und Sennen der nächste Auftritt an. Das Repertoire des Ensembles ist dabei durchaus vielfältig.