Salzgitteraner wirft im Streit mit Feuerlöscher

Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch – um diese Themen ging es seit Freitag bei der Polizei. Am Freitag, 27. August, wurde gegen 17.30 Uhr auf der Suthwiesenstraße/Haydnstraße ein Mann bei einem Unfall verletzt. Ein 30-jähriger Fahrer aus Salzgitter beabsichtigte, von der Haydnstraße aus in die Suthwiesenstraße abzubiegen und übersah als Wartepflichtiger einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Fahrer aus Dresden, der mit seinem Auto die Suthwiesenstraße befuhr, so die Polizei. Bei der Kollision sei der Mann aus Dresden leicht verletzt worden. Der Sachschaden betrage zirka 4500 Euro.

Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 26. August, 16 Uhr, und Freitag, 27. August, 10.15 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 105. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer stieß gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto und beschädigte dieses, beschreibt die Polizei. Anschließend sei der Radfahrer geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern – etwa 1000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter(05341) 18970 zu melden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kind stürzt gegen Auto

Ein weiterer Unfall hat sich laut Polizeibericht in Salzgitter-Bad auf der Friedrich-Ebert-Straße am Samstag, 28. August, 15.15 Uhr, ereignet. Ein neujähriges Kind habe mit seinem Fahrrad den Gehweg befahren, sei zu Fall gekommen und gegen einen geparkten PKW gestürzt. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad sei Sachschaden entstanden – zirka 250 Euro. „Verletzungen gab es zum Glück nicht“, berichtet die Polizei.

Streit im Hausflur

Nach einer Sachbeschädigung am Sandbrink am Sonntag, 29. August, 1 Uhr, ermittelt die Polizei, die zum Hergang berichtet: Nachdem ein 34-Jähriger in seiner Wohnung und im Hausflur randaliert hatte, kam es zu Streitigkeiten mit einem Nachbarn, der ihn zur Ruhe ermahnen wollte. Im Anschluss soll der 34-Jährige einen Feuerlöscher von der Wand genommen und in die untere Etage geworfen haben. Hierbei wurde eine 1,20 mal 1,20 Meter große Glasscheibe zerstört. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Einbruchsversuch

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Karl-Heidenblut-Weg gekommen – im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch, 25. August, 15.30 Uhr, und Samstag, 28. August, 11 Uhr. Unbekannte hätten versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie hätten dazu versucht, die Haustür des Gebäudes aufzuhebeln, was jedoch misslungen sei. Erst beim Reinigen der Haustür durch die Eigentümerin seien die Schäden und der versuchte Einbruch schließlich bemerkt worden. An der Haustür sei ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstanden. Zeugen, die im Tatzeitraum Auffälliges in diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 zu melden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de