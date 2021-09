Kundgebung am Monument

Kundgebung am Monument Lebenstedt: „Salzgitter passt auf“ demonstriert trotz AfD-Absage

250 Teilnehmer kamen zur Kundgebung von „Salzgitter passt auf“ am Monument. Neben Reden gab es auch Musik von „Nullbock“.

Lebenstedt. Das Bündnis will am Monument „ein klares Zeichen gegen Rechts“ setzen – und am Sonntag auch bei der Wahl. Unbekannte beschädigen Rathaus-Fenster.