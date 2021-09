Schweiger neuer Präsident des Lions Clubs Salzgitter

Nach einem alles andere als normalen Jahr endete für Ansgar Schanz turnusgemäß die Präsidentschaft beim Lions Club Salzgitter. Sein Nachfolger für ein Jahr ist Andreas Schweiger.

Viele Veranstaltungen fielen aus

Corona beeinträchtigte das Clubleben stark. Regelmäßige Präsenztreffen waren über Monate nicht möglich, zudem fielen zentrale Veranstaltungen aus. Darunter das Altstadtfest in Salzgitter-Bad, auf dem die Lions seit vielen Jahren mit Getränkeverkauf und Tombola aktiv sind, sowie das traditionelle Lionskonzert Ende Februar in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad.

Eigener Schankwagen wurde beschafft

Um den Mitgliedern dennoch regelmäßige Zusammenkünfte zu ermöglichen, organisierte Schanz Onlinetreffen und -vorträge. Außerdem stellte er in seiner Amtszeit Weichen für die Zukunft. So will der Lionsclub künftig dauerhaft mit der städtischen Musikschule Salzgitter zusammenarbeiten, die auch die Lionskonzerte in Salzgitter-Bad gestalten soll. In Schanz’ Amtszeit fiel ferner die Investition des Clubs in einen Schankwagen. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, zusätzliche Veranstaltungen zu begleiten und Mittel zu erwirtschaften, die für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden. In Schanz’ Amtszeit schüttete der Lions Club knapp 8700 Euro aus. Unter anderem wurden in Salzgitter junge Musiker sowie die sprachliche Integration von Migranten gefördert. Dabei handelt es sich nicht um Spenden der Mitglieder. Der selbst auferlegte Auftrag der Lions ist vielmehr, die Mittel über eigene Aktivitäten zu erwirtschaften.

Clubleben soll wieder laufen

Aufgabe des neuen Präsidenten Andreas Schweiger ist die Reaktivierung des Clublebens mit Präsenzveranstaltungen. Darüber hinaus geht es darum, den Schankwagen für Veranstaltungen vorzubereiten. Außerdem will Schweiger eine Diskussion zur Verjüngung der Mitgliederstruktur anstoßen.

