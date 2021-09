Das Gelände der Salzgitter AG: Auch der Stichkanal zum Hüttenwerk entstand ab Ende der 1930er Jahre. Er endet im Hafen am Stahlwerk. Die Baukosten für das Hafenbecken in Höhe von 13,5 Millionen Reichsmark trug das Deutsche Reich. Seitdem muss das Unternehmen für den Betrieb zweier am Kanal gelegener Schleusen kostenlos Strom liefern. (Archivbild)