A 39: Anschlussstellen in Salzgitter und Baddeckenstedt gesperrt

In verschiedenen Anschlussstellen im Zuge der Autobahn 7, der Autobahn 38 und der Autobahn 39 werden noch bis Mittwoch, 6. Oktober, sogenannte „Falschfahrermarkierungen“ aufgebracht.

Die Arbeiten finden von montags bis freitags von 9 Uhr bis 15 Uhr statt, wie Inga Fahlbusch von der Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung informiert. Aufgrund der Markierungsarbeiten kommt es an einigen Anschlussstellen zu Sperrungen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Anschlussstellen werden in Salzgitter gesperrt

Am Dienstag, 5. Oktober, sind folgende Anschlussstellen im Zuge der Autobahn 39 jeweils von einer maximal dreistündigen Sperrung betroffen: Die Anschlussstelle Baddeckenstedt in Fahrtrichtung Braunschweig, die Anschlussstelle Westerlinde in Fahrtrichtung Braunschweig sowie die Anschlussstelle Lichtenberg in Fahrtrichtung Braunschweig.

Lesen Sie auch:

Am Mittwoch, 6. Oktober, sind die Anschlussstelle Baddeckenstedt in Fahrtrichtung Dreieck Salzgitter, die Anschlussstelle Westerlinde in Fahrtrichtung Dreieck Salzgitter und die Anschlussstelle Lichtenberg in Fahrtrichtung Dreieck Salzgitter von einer maximal dreistündigen Sperrung betroffen.

Die zuständige Außenstelle Bad Gandersheim der Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für diese Einschränkungen. Betroffene sollen die jeweils nächstgelegene Anschlussstelle nutzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de