Polizei: Einbruch und betrunkener Unfallfahrer in Salzgitter

Salzgitter. Die Polizei hatte am Freitag in Lichtenberg und Lebenstedt zu tun. Es geht um Diebesgut in Höhe von 1200 Euro und einen Pkw-Schaden von 7000 Euro.

Ein Seat-Fahrer, der am Freitag in Lebenstedt gegen eine Straßenlaterne fuhr, war betrunken und hatte keinen Führerschein. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (Symbolbild)

Zu einer Lagerhalle am Zollnweg in Lichtenberg ist die Polizei am Freitagnachmittag gerufen worden. Ein 45-Jähriger hatte die Beamten benachrichtigt, heißt es in der Meldung. Vor Ort stellten sie fest, dass Unbekannte einen Warmwasserspeicher und mehrere Säcke Spachtelmasse gestohlen haben. Gesamtwert des Diebesgutes: 1200 Euro. Die Täter waren durch ein Fenster in die Lagerräume gelangt.

Da der Geschädigte bis vor Kurzem im Urlaub war, kann der Einbruchszeitraum nur bis auf den vorangegangen Freitag eingegrenzt werden, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen werden nun gebeten, sich unter der (05341) 1897 0 zu melden.

Lebenstedt: Polizei stellt Alkohol bei Unfallfahrer fest – Verfahren läuft

Ein Verkehrsunfall hat sich dann am späten Freitagabend gegen 23 Uhr auf der Straße „An der Feuerwache“ in Lebenstedt ereignet. Ein 23 Jahre alter Seat-Fahrer hatte dort – ohne äußere Einwirkung, wie es heißt – in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stieß mit einer Laterne zusammen.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Zeichen von Alkoholbeeinflussung beim Verunfallten fest – ein Test bestätigte den Verdacht. Der 23-Jährige konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem eine Blutentnahme angeordnet.

Der Schaden am Unfall-Pkw schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Der Fahrer verletzte sich bei dem Vorfall leicht.

Lutter: 67-Jährige trifft beim Ausparken anderes Auto

In Lutter am Barenberge (Kreis Goslar) kollidierte eine 67-Jährige bereits am Donnerstag beim Zurücksetzen von einer Grundstücksasufahrt in der Straße „Töpferreihe“ mit einem auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Auto. Laut Polizei entstand hierbei an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 650 Euro.

