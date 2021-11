Cold Case in Gebhardshagen - Polizei Salzgitter durchsucht Häuser

Staatsanwaltschaft und Polizei intensivieren ihre Ermittlungen in einem „Cold Case Fall“ aus dem Jahr 1992. Die damals 42-jährige Vermisste Ingrid B. aus Salzgitter ist bis heute verschwunden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Technische Möglichkeiten haben in einem alten Mordfall neue Ermittlungsansätze ergeben

Am 1. Februar 1992 hatte Ingrid B. gemeinsam mit ihrem Ehemann an einer Feierlichkeit eines örtlichen Vereines in Gebhardshagen teilgenommen, die sie gegen Mitternacht verließen. Am Folgetag habe sie das gemeinsame Haus verlassen und gilt trotz umfangreicher Ermittlungen der Polizei seither als vermisst. Im August 1993 wurden die Ermittlungen ergebnislos eingestellt.

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurden die Ermittlungen 1994 wieder aufgenommen, auch hier konnte der Aufenthaltsort der Frau nicht festgestellt werden.

Die Polizei durchsucht Gebäude in Gustedt und Gebhardshagen

Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Ermittlungsgruppe „Cold Cases“ wurden die Ermittlungen im letzten Jahr erneut aufgenommen, da sich aufgrund neuer technischer Möglichkeiten neue Ansätze für die Ermittlungen ergeben haben, teilt die Polizei mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig und nach Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes seien mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erlassen worden.

„Insbesondere werden seit dem Morgen des Dienstags Gebäude in Gebhardshagen und Gustedt von der Polizei durchsucht. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei erhoffen sich, dass auf Grund der Durchsuchungen Hinweise zum Verbleib der Frau erlangt werden“, meldet die Polizei abschließend.

