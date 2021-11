Fahrer fährt auf B 6 bei Othfresen gegen umgestürzten Baum

Gegen einen umgestürzten Baum ist am Samstag gegen 22 Uhr ein PKW auf der B 6 zwischen Salzgitter-Bad und Posthof gefahren. Der vermutlich durch den Wind umgestürzte Baum, so die Polizei, habe auf der Fahrbahn gelegen. Die Beifahrerin habe einen Schock erlitten und sei ärztlich behandelt worden. Schaden am PKW: etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr Othfresen habe den Baum beseitigt. Die Straße sei bis etwa 23 Uhr voll gesperrt gewesen.

Frau wird Portemonnaie beim Einkauf gestohlen

Beim Einkauf in einem Discounter an der Straße An der Erzbahn ist einer Frau das Portemonnaie gestohlen worden. Sie hatte es in einer Tasche bei sich, so die Polizei. Schadenshöhe: etwa 120 Euro. Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 10 Uhr. Hinweise: (05341) 8250.

Weil eine Frau vergessen hatte, ihren PKW nach dem Parken zu sichern, rollte der am Samstag gegen 14 Uhr auf der Irenenstraße gegen einen anderen geparkten PKW. Schaden: etwa 800 Euro.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Schließlich brachen Unbekannte noch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Gräsekamp ein. Tatzeit: Samstag zwischen 15 und 20.40 Uhr. Was gestohlen wurde, sei noch unbekannt. Hinweise: (05341) 8250.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de