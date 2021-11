Einbrecher stehlen in Salzgitter Schmuck und Bares

Salzgitter. Schmuck, Bargeld und Werkzeug: Das ist die Beute von Einbrechern in Lesse. In einem anderen Fall scheiterten Unbekannte an einem Fenster.

Über ein aufgebrochenes Fenster sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Lesse eingestiegen. (Symbolbild)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Schlosspark in Ringelheim zwischen 28. Oktober, 10 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr. Die Unbekannten versuchten laut Polizei das Küchenfenster aufzuhebeln. Dies sei aber misslungen. Erfolgreich waren hingegen Einbrecher bei einem Einfamilienhaus an der Straße Im Wiedhofe in Lesse.

Einbrecher hebeln Fenster auf

Hier sei ein Fenster am Donnerstag zwischen 13.30 und 18.20 Uhr aufgehebelt worden. Erbeutet worden seien Bargeld und Schmuck sowie Werkzeug. Zeugenhinweise in beiden Fällen: (05341) 18970. Das Präventionsteam der Polizei Salzgitter bietet eine kostenlose Beratung zur Sicherung des Wohneigentums an. Terminvereinbarung: (05341) 1897109.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Atemalkoholtest ergab fast 1,8 Promille

Seinen Wagen stehenlassen musste am Freitag gegen 0.30 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der Flothestraße in Lesse. Bei einer Polizeikontrolle ergab ein Atemalkoholtest fast 1,8 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin nach eigenen Angaben die Entnahme einer Blutprobe, stellte den Führerschein des Mannes sicher und untersagte diesem die Weiterfahrt.

Junge wird bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Donnerstag gegen 13.10 Uhr auf der Schillerstraße in Lebenstedt ein Sechsjähriger. Eine 37-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei in die Schillerstraße abbiegen, als der Junge hinter einem geparkten PKW auf die Straße gelaufen sei. Bei dem Zusammenstoß sei der Junge leicht verletzt worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de