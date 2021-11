Polizei stoppt Trunkenheits- und Drogenfahrten in Salzgitter

Mehrere Trunkenheits- und eine Drogenfahrt meldet die Polizei in Salzgitter für das Wochenende. Am Samstagabend kontrollierte Beamte gegen 19.50 Uhr einen 35-jähriger Fahrradfahrer in der Suthwiesenstraße. Er sei zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen. Die Kontrolle ergab: Er stand unter dem Einfluss von Drogen und muss sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zwei alkoholisierte Autofahrer in Salzgitter gestoppt

In der Ludwig-Erhard-Straße hielt die Polizei am Sonntagmorgen im Rahmen einer stationären einen 19-jährigen Autofahrer an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Ihm wurde Blut entnommen, die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

In der Rheinstraße in Salzgitter-Bad stoppten Polizisten am Sonntagmorgen gegen 3.12 Uhr eine 27-Jährige am Steuer eines Pkws. Die Beamten riechen Alkohol, ein Test ergab einen Promillewert von 0,72. Sie sieht sich nun einem entsprechenden Verfahren gegenüber.

