Salzgitter. Am Bahnhof in Salzgitter-Lebenstedt kam es zu einer schweren Schlägerei. Ein Mann wurde verletzt. Die Polizei sucht nach drei männlichen Tätern.

Polizei Salzgitter Schlägerei am Lebenstedter Bahnhof – Polizei sucht nach Zeugen

Zu einer Schlägerei mit gefährlicher Körperverletzung ist die Polizei am Mittwoch, 1. Dezember, gegen 19.10 Uhr in Salzgitter-Lebenstedt im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße/Bahnhof gerufen worden. Mehrere Personen sollten vom Tatort in Richtung Stadtpark geflüchtet sein.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnte eine männliche verletzte Person festgestellt werden, wie die Polizei mitteilt. Laut Zeugenhinweisen sollen drei Männer auf einen Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben. Bei der Tat sollen zudem zwei Frauen anwesend gewesen sein.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die näheren Umstände der Tat werden derzeit noch ermittelt. Die drei männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: Der Erste trug eine schwarze Jacke, der Zweite hat eine etwas dickliche Figur und trug eine schwarze Jacke und der Dritte trug eine weiße Hose.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Die verletzte Person musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei bittet um Zeugen unter (05341) 18970.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de