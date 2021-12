Kundgebungen Ziel: Unterstützung für das Klinikpersonal in Salzgitter

Die IG-Metall-Jugend Salzgitter-Peine hat anlässlich ihrer jährlichen Nikolausaktion Kundgebungen zur Unterstützung des Klinikpersonals gestaltet. So trafen sich laut Pressemitteilung Mitglieder und Unterstützer mit gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten von Helios Salzgitter in der Albert-Schweizer-Straße. Unter dem Motto „das letzte Intensivbett Deutschlands“ präsentierte der IG-Metall-Nachwuchs ein Intensivbett und forderte vehement einen Wandel im Gesundheitssystem, heißt es weiter.

Auf Versäumnisse hinweisen

Jan Laging von der IG-Metall-Jugend zum Hintergrund der gemeinsamen Aktion: „Wir wollen mit der Aktion auf die Versäumnisse im Gesundheitssystem hinweisen und fordern bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Wir zeigen uns heute solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen, die sich jeden Tag gerade machen für unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Angehörigen.“

Treffen bei Helios

Der Demonstrationszug endete an der Helios Klinik, wo Betriebsratsvorsitzender und Sprecher der Verdi-Tarifkommission, Holger Danke, sprach: „Meine Kolleg*innen arbeiten jeden Tag am Limit und leisten Vorbildliches. Leider ist diese Leistung noch immer nicht ausreichend anerkannt. Es braucht endlich ein grundlegendes Umdenken im Gesundheitssystem, mehr Personal für Entlastung und echte Wertschätzung. Wir freuen uns sehr über die Solidarität der IG Metall. Die Kolleg*innen haben verstanden, dass Gesundheitssystem geht uns alle an.“

„Besonders schwierige Situation“

Bei Helios Salzgitter bereiten sich die in Verdi organisierten Beschäftigten gerade auf eine Tarifrunde vor, berichtet die Gewerkschaft. Krankenschwester und Verdi-Aktive bei Helios, Wibke Gutzmann, wird in der Pressemitteilung zitiert: „Hier ist die Situation besonders schwierig. Der Konzern macht trotz Pandemie Millionengewinne und schüttet Dividenden an die Aktionäre aus. Wir erwarten zurecht deutliche Verbesserungen und bereiten uns auf schwierige Verhandlungen im neuen Jahr vor.“

